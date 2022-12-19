Шалимов: «Эра Месси кончается. Наступает время лошадей — Мбаппе и Холанна»

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от финала чемпионата мира 2022 года.

«Матч по сюжету был похож на игру Аргентины против Голландии в четвертьфинале — тогда аргентинцы тоже упустили перевес в два гола, но если в том матче команда Месси давила весь овертайм, то здесь такого не скажешь — французы добавили и едва не выиграли.

Много говорят о том, что сейчас корона передается от Месси Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе — лошадь, которая играет за счет скорости и мощи. Месси совсем другой. Их просто нельзя сравнивать, физически и стилево абсолютно разные. И уместнее говорить не о наступлении эры одного Мбаппе, а, скорее, о периоде Мбаппе и Холанна. Но это совсем другой типаж — лошадиный. И в случае с Мбаппе ему может хватить здоровья еще на 5-6 лет», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.