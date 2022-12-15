Чепчугов: «Сборная Марокко гениально выступила на ЧМ-2022. Из вратарей выделю Яссина Буну»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, какая сборная больше всех удивила его на ЧМ-2022.

«В финальном матче чемпионата мира-2022 не имеет смысла отдавать предпочтение одной из команд — Аргентина и Франция достойны друг друга! Победит сильнейший, лично я буду болеть за красивый и зрелищный футбол. Безусловно, на ЧМ-2022 меня больше всех удивила сборная Марокко, они гениально выступили на мундиале. Из вратарей выделю Яссина Буну», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

18 декабря на стадионе «Лусаил» состоится финальный матч ЧМ-2022, в котором сыграют Аргентина и Франция. За день до этого на арене «Халифа» пройдет игра за третье место, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Оба матча начнутся в 18.00 мск.