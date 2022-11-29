Таффарел: «Бразилия готовились к семи матчам на чемпионате мира. Впереди еще пять»

Бывший вратарь сборной Бразилии и тренер вратарей национальной команды Клаудио Таффарел в комментарии для «СЭ» оценил перспективы национальной команды завоевать шестой титул чемпионов мира.

«Здесь мы проживаем игру за игрой, но мы упорно трудились и готовились к семи матчам, впереди еще пять, которые будут еще сложнее, потому что после группового этапа напряжение и ответственность возрастают. Но, как я уже сказал, мы готовы к этому. Если на то будет воля Божья, мы выиграем то, что для бразильского футбола очень важно, — чемпионат мира, а вместе с тем получим шестую звезду», — сказал Таффарел «СЭ».

Сборная Бразилии лидирует в группе G с 6 очками в 2 матчах. Команда досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022.