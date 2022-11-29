Таффарел — о победе Бразилии над Швейцарией на ЧМ-2022: «Пусть гол пришел от Каземиро, но это того стоило»

Чемпион мира в составе сборной Бразилии и тренер вратарей национальной команды Клаудио Таффарел прокомментировал «СЭ» победу команды над Швейцарией (1:0) в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Тяжелая победа. Соперник, который очень хорошо умеет закрывать игроков, нейтрализовал нашу атакующую мощь настолько, что гол пришел от одного из наших полузащитников — Каземиро. Но это того стоило. Чемпионат мира таков, каждый матч отличается от другого, у всех разные футбольные школы, сейчас мы будем играть с африканской школой, которая очень сильна», — сказал Таффарел «СЭ».

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы вместе с Францией и Португалией досрочно обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

В 3-м туре групповой стадии сборная Бразилии встретится с Камеруном. Матч состоится 2 декабря.