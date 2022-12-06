Логашов: «Это'О не позволял себе драться в «Анжи», но летом ходил в норковой шубе»

Бывший защитник «Анжи» Арсений Логашов в комментарии для «СЭ» отреагировал на видео, в котором его экс-одноклубник и президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О ударил болельщика ногой по лицу.

«Вел ли как-то так себя Самуэль во времена нашей игры за «Анжи»? Да нет, вроде всегда был уравновешенным человеком, который умел себя вести с журналистами, как мне кажется. Он не позволял себе ни драться, ни чего-то такого. Да, он был резок в высказываниях с партнерами, но чтобы драться — такого не помню. Самое жесткое? Ему как-то не понравилась моя куртка красного цвета. Он сказал, чтобы я ее не надевал. Через переводчика ему передали, что это не его дело. Не помню, что ему не понравилось. Это была фирменная куртка. Он сказал, чтобы я по-другому деньгами распоряжался, но сам ходил летом в норковой шубе. Прислушался ли я к совету? Он же не мой папа», — сказал Логашов «СЭ».

В понедельник, 5 декабря Это'О фотографировался с болельщиками рядом со стадионом, на котором проходил матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Корея (4:1). В это время неизвестный мужчина подошел к камерунцу и сказал ему что-то, параллельно снимая все на камеру. После этого Это'О стал толкать молодого человека и ударил его ногой по лицу.