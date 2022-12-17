Чорлука: «Мы подтвердили, что Хорватия — настоящая сила в мировом футболе»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии, прокомментировал победу национальной команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022.

«Мы подтвердили, что мы — настоящая сила в мировом футболе. Браво, Хорватия!» — написал у себя в соцсетях Чорлука.

На прошлом ЧМ-2018, который проходил в России, Чорлука стал серебряным призером вместе со сборной Хорватии в статусе футболиста.