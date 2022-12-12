Дюрица: «Польша вообще ничего не показала на ЧМ. Даже переключал»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» раскритиковал игру сборной Польши на чемпионате мира в Катаре.

14.12.2022 | Франция — Марокко

— Кажется ли вам на этом фоне, что Польша вышла на чемпионат мира несправедливо, так как не сыграла против России в стыковых матчах?

— Да-да, конечно! Если они должны играть стыковые игры с Россией, почему не сыграли? Думаю, что на чемпионат мира должны попадать команды, которые этого заслуживают, а не просто по желанию: «Мы не сыграем с Россией и выйдем на чемпионат мира». Польша, если честно, вообще ничего не показала в турнире. Ничего особенного. Любая игра с их участием, которую смотрел, была скучной. Даже переключал. Мне вообще не нравилось!

— Если бы Россия была на месте Польши, мы могли бы пройти дальше?

— На этот вопрос тяжело ответить. Самое главное было сыграть стыковые игры. И пусть выходит сильнейший.

Сборная Польши вышла в плей-офф ЧМ-2022 и проиграла Франции (1:3) в матче 1/8 финала турнира.

Читайте полностью интервью с Яном Дюрицей скоро на сайте «СЭ»