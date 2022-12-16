Эвра: «Я не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Я не знаю, завершит ли Роналду карьеру, потому что иногда, когда слышишь всех этих критиков, ты думаешь: «Хорошо, думаю, пора остановиться». Выиграть чемпионат мира со своей страной — это было его мечтой, и теперь эта мечта разбилась. Я не буду говорить о Криштиану, но я не удивлюсь, если он завершит карьеру», — цитирует Sky Sports Эвра.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним Роналду. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

На чемпионате мира-2022 сборная Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1).