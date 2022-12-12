Бывший зенитовец Данни признался, что болеет за Месси на ЧМ-2022 после вылета Португалии

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022 в Катаре после вылета с турнира сборной Португалии.

«После вылета Португалии я болею за Аргентину! Для меня этот чемпионат мира должны выиграть Роналду или Месси, это было бы наградой за то, что последние 15 лет они были лучшими в мире», — сказал Данни «СЭ».

Завтра, 13 декабря, Аргентина сыграет с Хорватией в полуфинальном матче ЧМ-2022. Начало — в 22.00 (мск).

Португалия в 1/4 финала турнира проиграла сборной Марокко (0:1) и закончила выступление в турнире.