Цены на билеты на матчи плей-офф ЧМ-2022 у перекупщиков упали до 100 долларов

Цены на билеты на матчи плей-офф чемпионата мира-2022 у перекупщиков упали почти до номинала, сообщает «РБ Бизнес».

Самые дешевые билеты продают на матч 1/8 финала турнира между сборными Японии и Хорватии. Стоимость билетов третьей категории у перекупщиков составляет 100 долларов при номинале в 95 долларов, второй категории — 185 долларов (номинал — 205 долларов).

Билет на игру Бразилия — Южная Корея можно приобрести за 135 долларов. Билеты второй категории на этот матч обойдутся в 225 долларов (номинал — 205 долларов).

Билеты на матч Испания — Марокко являются самыми дорогими. Стоимость самых дешевых из них — 300 долларов (номинал — 95 долларов).

Как отмечает источник, причиной падения спроса и снижения стоимости цены мог стать массовый отъезд болельщиков после группового этапа чемпионата мира-2022.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.