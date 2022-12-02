«Челси» повторил рекорд «Барселоны» по голам своих игроков на ЧМ

Пять игроков «Челси» отличились на чемпионате мира-2022 в Катаре.

У «синих» забивали Кай Хавертц (Германия), Калиду Кулибали (Сегенал), Кристиан Пулишич (США), Рахим Стерлинг (Англия) и Хаким Зиеш (Марокко).

Таким образом, лондонцы повторили рекорд «Барселоны» по голам своих игроков на чемпионате мира.