Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду упадок сил из-за возраста. В следующем году форварду исполнится 38 лет.

«Посмотрите на Криштиану Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, жил как яйцо в торте «Мистер Киплинг» (кондитерский бренд в Великобритании. — Прим. «СЭ»). Но даже у Роналду, который так заботился о себе, сейчас упадок. Без разницы, кто ты - возраст никого не щадит», — цитирует Фьюри TalkSPORT.

В этом сезоне он провел 16 матчей за «МЮ», забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что португалец, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ со Швейцарией (6:1), был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет против сборной Марокко 10 декабря.