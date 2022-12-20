Чемпионский парад в Аргентине на грани срыва из-за огромного скопления людей на улицах. Команду эвакуируют на вертолетах

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Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа написал, что чемпионский парад не пройдет по намеченному маршруту.
«Нам не дают поприветствовать всех, кто был у Обелиска, те же органы безопасности, которые нас провожали, не дают нам двигаться вперед. Тысяча извинений от имени всех игроков. Очень жаль», — написал президент AFA в Twitter.
На улицы Буэнос-Айреса, по предварительным оценкам, вышли от 3 до 4 миллионов человек. Они перекрыли большинство дорог и парализовали движение транспорта.
Игроки сборной Аргентины, следовавшие на автобусе, остановились, чтобы отправиться на вертолете в школу кадетов Федеральной полиции, поэтому они не пойдут по запланированному маршруту.
18 декабря сборная Аргентины в финале чемпионата мира-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и в третий раз завоевала трофей.
В честь этого события президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем.