Черевченко назвал трех фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко рассказал, кого он считает фаворитами чемпионата мира-2022.

«В целом на турнире мне нравятся португальцы, бразильцы и французы. Эти три команды считаю фаворитами. Что касается сегодняшних матчей в группах А и В, то ожидаю упорную борьбу во всех четырех. Даже хозяева чемпионата Катар постараются во встрече с Нидерландами набрать хотя бы одно очко», — цитирует специалиста Vprognoze.ru

ЧМ-2022 проходит в Катаре. Сборные Бразилии, Франции и Португалии по итогам двух туров возглавляют свои группы. Стадия плей-офф начнется 3 декабря и завершится 18 декабря финальным матчем, в котором определится чемпион мира.