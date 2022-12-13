Черевченко: «Судя по матчам сборной Хорватии, которые я видел, у нее нет цели довести встречу до серии пенальти»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко высказался о роли тренерского противостояния в полуфинальном матче ЧМ-2022 между национальными командами Аргентины и Хорватии.

«Фактор тренерского штаба имеет очень большое значение, но на поле играют футболисты. И потому говорить о роли тренера отдельно не имеет смысла. Все взаимосвязано.

Судя по тем матчам сборной Хорватии, которые я видел, у нее нет цели довести встречу до серии пенальти. Они играют в футбол. Иногда по счету, иногда по своим возможностям. В том числе отталкиваются от особенностей соперника. Что же касается упреков в слишком закрытой игре, то самый важный показатель в футболе — это результат. И хорваты результат дают. А как они это делают — это уже их внутренняя кухня", — цитирует Черевченко Vprognoze.ru.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала ЧМ-2022 пройдет 13 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.