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22 ноября, 17:39

Чернышов заявил, что не мог представить победу сборной Саудовской Аравии над Аргентиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер клуба «Аль-Шола» из Саудовской Аравии Андрей Чернышов отреагировал на поражение сборной Аргентины от саудитов (1:2) в первом матче чемпионата мира в Катаре.

«Работая в Саудовской Аравии, я не мог представить, что они будут обыгрывать сборные уровня Бразилии, Германии и Аргентины. Но футбол в этой стране развивался и в то время, когда я был там, и после меня. Там все только улучшается: присутствуют большие финансовые возможности, приезжают хорошие игроки из Южной Америки, тренеры приходят большие. Плюс у каждого клуба в Саудовской Аравии есть академии, куда привозили европейских специалистов, чтобы они развивали футбольные школы. Там есть все: и стадионы, и поля, все условия для игры в футбол присутствуют в Саудовской Аравии, поэтому сейчас у них появилась сборная такого уровня», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

Он также заявил, что нельзя сравнивать нынешнюю сборную Аргентины с национальной командой России 2018 года.

«Как можно сравнивать две команды, у которых разница в четыре года? Плюс, повторюсь, у Саудовской Аравии уже другая команда с новыми игроками и тренером, они стали сильнее. Не совсем корректно делать такие сравнения», — добавил Чернышов.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/andrey-chernyshov-rabotaya-v-saudovskoy-aravii-ya-ne-mog-predstavit-chto-oni-obygrayut-argentinu-1420021/

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Основные источники исследования

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27%

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ТБ 2.5

25%

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20%

1.70
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18%

1.90
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Германия 1
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Ф1(-1.5)

32%

2.14

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21%

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