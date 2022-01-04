ЧМ-2022, 1/4 финала: расписание и результаты игрового дня 9 декабря

9 декабря пройдут два первых четвертьфинала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Хорватия встретится с Бразилией (18.00 мск), а Нидерланды проведут матч с Аргентиной (22.00).

Ознакомиться с сеткой плей-офф ЧМ-2022 можно здесь. Матчи полуфинала мирового первенства пройдут 13 и 14 декабря.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке