Казанский — о четвертьфинале ЧМ-2022: «Португалия обыграет Марокко»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на матч четвертьфинала ЧМ-2022.

— Марокко — Португалия.

— 1:3. Португальцы всегда играют результативно. А у марокканцев, на мой взгляд, шансов нет. На ЧМ-2022 они достигли исторического максимума — во всех смыслах.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко — Португалия состоится 10 декабря, в 18.00 (мск).