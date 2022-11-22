ЧМ-2022: ФИФА создала для судей и игроков специальное приложение со статистикой

ФИФА создала для судей и игроков специальное приложение со статистикой

Международная федерация футбола (ФИФА) разработала специальное приложение для игроков и судей. В нем после матча можно увидеть всю свою статистику и фотографии, сделанные с 16 ракурсов.

Как сообщил Telegram-канал Thereferee.pro, статистика арбитров включает в себя данные об общей дистанции, которую пробежал судья, о количестве ускорений, средней скорости передвижения, самой высокой скорости, количестве вмешательств ВАР, числе фолов, желтых и красных карточек и офсайдов.