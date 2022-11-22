ЧМ-2022: ФИФА создала для судей и игроков специальное приложение со статистикой

Судейство
22 ноября, 16:05
Международная федерация футбола (ФИФА) разработала специальное приложение для игроков и судей. В нем после матча можно увидеть всю свою статистику и фотографии, сделанные с 16 ракурсов.
Как сообщил Telegram-канал Thereferee.pro, статистика арбитров включает в себя данные об общей дистанции, которую пробежал судья, о количестве ускорений, средней скорости передвижения, самой высокой скорости, количестве вмешательств ВАР, числе фолов, желтых и красных карточек и офсайдов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования