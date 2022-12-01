ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 1 декабря

1 декабря состоится 12-й игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В четверг пройдут четыре матча: Канада — Марокко, Хорватия — Бельгия, Коста-Рика — Германия и Япония — Испания.

Все встречи покажут федеральный спортивный канал, каналы «Матч Футбол 1», «Матч Страна» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 1 декабря (четверг)

Группа F. 18.00 мск. Канада — Марокко (matchtv.ru, «Матч Страна», «Матч Футбол 1»)

Группа F. 18.00. Хорватия — Бельгия (matchtv.ru)

Группа E. 22.00. Коста-Рика — Германия (matchtv.ru, «Матч Страна», «Матч Футбол 1»)

Группа E. 22.00. Япония — Испания (matchtv.ru)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.