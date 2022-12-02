ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 2 декабря

2 декабря состоится 13-й игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В пятницу пройдут четыре матча: Гана — Уругвай, Корея — Португалия, Камерун — Бразилия и Сербия — Швейцария.

Все встречи покажут федеральный спортивный канал, каналы «Матч Футбол 1», «Матч Страна» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 2 декабря (пятница)

Группа H. 18.00 мск. Гана — Уругвай (matchtv.ru)

Группа H. 18.00. Корея — Португалия (matchtv.ru, «Матч Страна», «Матч Футбол 1»)

Группа G. 22.00. Камерун — Бразилия (matchtv.ru, «Матч Страна», «Матч Футбол 1»)

Группа G. 22.00. Сербия — Швейцария (matchtv.ru)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.