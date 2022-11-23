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23 ноября, 00:10

ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 23 ноября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Матч чемпионата мира-2022.
Фото AFP
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23 ноября состоится четвертый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В среду пройдут четыре матча: Марокко — Хорватия, Германия — Япония, Испания — Коста-Рика и Бельгия — Канада.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 23 ноября (среда)

Группа F. 13.00 мск. Марокко — Хорватия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа E. 16.00. Германия — Япония (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа E. 19.00. Испания — Коста-Рика (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Группа F. 22.00. Бельгия — Канада (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Чемпионат мира-2022: матчи 23&nbsp;ноября. ЧМ-2022: старт Хорватии, Германии, Испании и Бельгии. Онлайн-трансляция 23 ноября

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
1
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