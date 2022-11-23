ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 23 ноября

23 ноября, 00:10
23 ноября состоится четвертый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В среду пройдут четыре матча: Марокко — Хорватия, Германия — Япония, Испания — Коста-Рика и Бельгия — Канада.
Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.
Группа F. 13.00 мск. Марокко — Хорватия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа E. 16.00. Германия — Япония (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа E. 19.00. Испания — Коста-Рика (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа F. 22.00. Бельгия — Канада (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования