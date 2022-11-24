ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 24 ноября

Сегодня, 00:10
24 ноября состоится пятый игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре.
В четверг пройдут четыре матча: Швейцария — Камерун, Уругвай — Южная Корея, Португалия — Гана и Бразилия — Сербия.
Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.
Группа G. 13.00 мск. Швейцария — Камерун (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа H. 16.00 мск. Уругвай — Южная Корея (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа H. 19.00 мск. Португалия — Гана (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Группа G. 22.00 мск. Бразилия — Сербия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования