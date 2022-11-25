ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 25 ноября

25 ноября состоится шестой игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В пятницу пройдут четыре матча: Катар — Сенегал, Нидерланды — Эквадор, Уэльс — Иран, Англия — США.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

Расписание и трансляции матчей ЧМ-2022 25 ноября, пятница (время начала — московское):

25 ноября. Группа А. 15.10. Катар — Сенегал (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября. Группа А. 18.10. Нидерланды — Эквадор (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября. Группа B. 12.05. Уэльс — Иран (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября. Группа B. 21.10. Англия — США (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

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