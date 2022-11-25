Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:30

ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 25 ноября

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Матч ЧМ-2022.
Фото Reuters
Telegram Дзен

25 ноября состоится шестой игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В пятницу пройдут четыре матча: Катар — Сенегал, Нидерланды — Эквадор, Уэльс — Иран, Англия — США.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

Расписание и трансляции матчей ЧМ-2022 25 ноября, пятница (время начала — московское):

25 ноября. Группа А. 15.10. Катар — Сенегал (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября. Группа А. 18.10. Нидерланды — Эквадор (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября. Группа B. 12.05. Уэльс — Иран (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

25 ноября. Группа B. 21.10. Англия — США (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

Конкурс прогнозов по ЧМ-2022. Участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей!

Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
«Германия летит в пропасть!» Реакция мировых СМИ на новую сенсацию ЧМ-2022
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
«Зенит» сравнил ситуацию в концовке матча Португалия — Гана с голом Аршавина Левенцу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Зенит» сравнил ситуацию в концовке матча Португалия — Гана с голом Аршавина Левенцу

Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку