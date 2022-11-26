ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 26 ноября

26 ноября состоится седьмой игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В субботу пройдут четыре матча: Тунис — Австралия, Польша — Саудовская Аравия, Франция — Дания, Аргентина — Мексика.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

Расписание и трансляции матчей ЧМ-2022 26 ноября, пятница (время начала — московское):

26 ноября. Группа D. 13.00. Тунис — Австралия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

26 ноября. Группа C. 16.00. Польша — Саудовская Аравия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

26 ноября. Группа D. 19.00. Франция — Дания (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

26 ноября. Группа C. 22.00. Аргентина — Мексика (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

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