ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 26 ноября

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26 ноября состоится седьмой игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В субботу пройдут четыре матча: Тунис — Австралия, Польша — Саудовская Аравия, Франция — Дания, Аргентина — Мексика.
Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.
Расписание и трансляции матчей ЧМ-2022 26 ноября, пятница (время начала — московское):
26 ноября. Группа D. 13.00. Тунис — Австралия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
26 ноября. Группа C. 16.00. Польша — Саудовская Аравия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
26 ноября. Группа D. 19.00. Франция — Дания (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
26 ноября. Группа C. 22.00. Аргентина — Мексика (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования