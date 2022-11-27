ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 27 ноября

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27 ноября состоится восьмой игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В воскресенье пройдут четыре матча: Япония — Коста-Рика, Испания — Германия, Бельгия — Марокко, Хорватия — Канада.
Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.
Расписание и трансляции матчей ЧМ-2022 27 ноября, воскресенье (время начала — московское):
Группа E. 12.05. Япония — Коста-Рика (Матч ТВ/Матч Футбол 1)
Группа E. 21.10. Испания — Германия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)
Группа F. 15.10. Бельгия — Марокко (Матч ТВ/Матч Футбол 1)
Группа F. 18.10. Хорватия — Канада (Матч ТВ/Матч Футбол 1)
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования