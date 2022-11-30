ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 30 ноября

30 ноября состоится 11-й игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В среду пройдут четыре матча: Австралия — Дания, Тунис — Франция, Польша — Аргентина и Саудовская Аравия — Мексика.

Все встречи покажут федеральный спортивный канал, каналы «Матч Футбол 1», «Матч Страна» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 30 ноября (среда)

Группа D. 18.00 мск. Австралия — Дания (matchtv.ru)

Группа D. 18.00. Тунис — Франция (matchtv.ru, «Матч Страна», «Матч Футбол 1»)

Группа С. 22.00. Польша — Аргентина (matchtv.ru)

Группа С. 22.00. Саудовская Аравия — Мексика (matchtv.ru, «Матч Страна», «Матч Футбол 1»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.