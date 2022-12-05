ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 5 декабря

5 декабря состоится 16-й игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В понедельник пройдут два матча 1/8 финала: Япония — Хорватия и Бразилия — Корея.

Все встречи покажут федеральный спортивный канал, каналы «Матч Футбол 1», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 5 декабря (понедельник)

1/8 финала. 18.00 мск. Япония — Хорватия (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

1/8 финала. 22.00. Бразилия — Корея (matchtv.ru, «Матч Премьер»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.