ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 6 декабря

6 декабря состоится 17-й игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. Во вторник пройдут два матча 1/8 финала: Марокко — Испания и Португалия — Швейцария.

Все встречи покажут федеральный спортивный канал, каналы «Матч Футбол 1», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 6 декабря (вторник)

1/8 финала.18.00 мск. Марокко — Испания (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

1/8 финала. 22.00. Португалия — Швейцария (matchtv.ru, «Матч Футбол 1»)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.