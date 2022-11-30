ЧМ-2022: игровые мячи нужно каждый день... заряжать

Каждый из футбольных мячей, которыми играют на чемпионате мира-2022 в Катаре, особенный — он требует практически ежедневной подзарядки, если используется в матче.

Это связано с тем, что внутри мяча находится батарейка, питающая электронное оборудование и датчики. Все это позволяет собирать и передавать информацию, требующуюся для правильного функционирования системы полуавтоматического определения офсайда.

Мяч для ЧМ-2022 в разрезе. ФИФА

Во время игры с первой и до последней секунды постоянно идет сигнал от сенсоров, установленных внутри мяча. Это помогает при необходимости в офсайдных ситуациях точно фиксировать передвижение мяча и определять момент его касания игроком, отдающим пас.

Исследование данных с мяча. ФИФА

Та же технология полуавтоматического определения положения «вне игры» позволила установить автора первого гола в матче Португалия — Уругвай (2:0), когда пришлось выбирать между Криштиану Роналду и Бруну Фернандешем. Звездный португалец потом утверждал, что коснулся мяча, значит, счет открыл он. Но ФИФА настояла на своем, утверждая, что даже незначительного контакта с его головой не произошло: сверхчувствительные датчики не отреагировали, мяч пролетел мимо. Значит, ворота поразил Бруну Фернандеш.