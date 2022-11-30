ЧМ-2022, итоговая турнирная таблица группы В: Англия и США вышли в плей-офф

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира-2022 в группе В. Англия разгромил Уэльс (3:0) и заняла первое место в группе. США обыграли Иран (1:0) в матче за вторую путевку в плей-офф. Группа B И В Н П М О 1. Англия 3 2 1 0 9-2 7 2. США 3 1 2 0 2-1 5 3. Иран 3 1 0 2 4-7 3 4. Уэльс 3 0 1 2 1-6 1