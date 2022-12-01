ЧМ-2022, итоговая турнирная таблица группы C: Аргентина и Польша вышли в плей-офф

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира-2022 в группе C. Аргентина обыграла Польшу (2:0). Мексика победила Саудовскую Аравию (2:1), но уступила полякам по разности голов.