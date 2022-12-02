ЧМ-2022, итоговая турнирная таблица группы E: Япония и Испания вышли в плей-офф

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира-2022 в группе E.

Япония одержала волевую победу над Испанией (2:1), Германия обыграла Коста-Рику (4:2), но осталась без плей-офф турнира в Катаре.