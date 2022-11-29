ЧМ-2022: кто вышел в плей-офф после двух туров групповой стадии

По итогам первых двух туров групповой стадии ЧМ-2022 в плей-офф вышли три команды.

В 1/8 финала досрочно прошли Франция, Бразилия и Португалия. Эти сборные — единственные, кому удалось выиграть оба своих матча в турнире.

Таким образом, уже известны 3 из 16 участников плей-офф ЧМ-2022. Итоговое положение команд во всех восьми группах определится по итогам 3-го тура групповой стадии, который пройдет с 29 ноября по 2 декабря.

Матчи 1/8 финала ЧМ-2022 будут проходить с 3 по 6 декабря, четвертьфиналы — с 9 по 10 декабря, полуфиналы — 13 и 14 декабря. Матч за третье место состоится 17 декабря, а финал — 18 декабря.