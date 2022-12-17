Мостовой — о матче за третье место: «Победа Марокко над Хорватией? Почему бы и нет!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Хорватии и Марокко за третье место на чемпионате мира в Катаре.

«Победа Марокко над Хорватией? Почему бы и нет! Но шансы у этих сборных равны. Обе команды расстроены, что не прошли в финал. Не вижу для себя фаворита. Может, за счет опыта и мастерства это Хорватия», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч Хорватия — Марокко пройдет сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа». Начало — в 18:00 по московскому времени.