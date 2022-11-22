Судейство
22 ноября, 17:33
На 63-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Саудовская Аравия (1:2) арбитр Славко Винчич ошибочно не назначил пенальти в пользу аргентинцев.
В том эпизоде Яссир Аль-Шахрани совершил безрассудный фол — он прыгнул в направлении Николаса Отаменди и, когда тот уже сыграл в мяч, ударил соперника шипами в голеностоп.
Винчич с его позиции вряд ли видел детали единоборства. Видеоарбитр Пол ван Букел в действия словенца не вмешался.
Правильным решением было бы наказание Аль-Шахрани 11-метровым ударом и желтой карточкой.
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Основные источники исследования