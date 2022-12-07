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Судейство

Сегодня, 21:17

ЧМ-2022: половина арбитров отправлена домой. Среди них — два «убийцы» Уругвая

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игроки сборной Уругвая атакуют судейскую бригаду.
Фото Global Look Press
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Судейский комитет ФИФА определил список арбитров, которые остаются в Катаре и могут получить назначения на решающие игры турнира. Домой отправлены 16 рефери, 30 ассистентов и 5 видеоассистентов.

Среди тех, с кем решено попрощаться, — иранец Алиреза Фагани и немец Даниэль Зиберт. Именно они судили два матча с участием сборной Уругвая и допустили ошибки, повлиявшие на результаты игр с Португалией (0:2) и Ганой (2:0). В результате команда Луиса Суареса и Эдинсона Кавани прекратила выступление на ЧМ-2022. Кроме того, покидает ЧМ-2022 новозеландец Мэттью Конгер, из-за которого французы подали протест на результат матча с Тунисом (0:1) и отмененный гол Антуана Гризманна.

Помимо Фагани, Зиберта и Конгера сегодня и завтра уезжают Крис Бит (Австралия), Бакари Гассама (Гамбия), Славко Винчич (Словения), Иштван Ковач (Румыния), Ма Нин (Китай), Салима Мукансанга (Руанда), Магет Н'Диай (Сенегал), Эктор Мартинес (Гондурас), Андрес Матонте (Уругвай), Кевин Ортега (Перу), Дженни Сиказве (Замбия), Марио Эскобар (Гватемала), Йосими Ямасита (Япония).

Остались в Катаре 20 арбитров, включая Данни Маккели (Голландия), Шимона Марчиняка (Польша), Антонио Мигеля Матеу Лаоса (Испания), Майкла Оливера, Антони Тэйлора (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Клемана Тюрпена, Стефани Фраппар (оба — Франция), представляющих Европу и УЕФА.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
0
ЧМ-2022
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Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Скрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
Марокко
Португалия
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.30 X 4.90 П2 1.40
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 5.70 X 3.80 П2 1.70
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
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Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
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