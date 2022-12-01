ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 1 декабря

Игровой день чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

1 декабря, четверг

Группа E

Группа F

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке