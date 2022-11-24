ЧМ-2022: результаты игрового дня 23 ноября

Четвертый игровой день чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Группа E

Группа F

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