ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 27 ноября

Восьмой игровой день чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Испанцы сыграют с Германией и другие встречи.

Группа Е

Группа F

Чемпионат мира в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке //

Конкурс прогнозов по ЧМ-2022. Участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей!