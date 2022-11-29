ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 29 ноября

Десятый игровой день чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Иран сыграет с США и другие встречи 3-го тура групповой стадии.

Группа А

Группа B

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