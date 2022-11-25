ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор сыграли вничью, Катар досрочно вылетел с турнира

25 ноября, 20:56
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе А.
Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1), а Сенегал победил Катар (3:1). Катар лишился шансов на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира.
|
Группа A
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Нидерланды
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
2. Эквадор
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
3. Сенегал
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
4. Катар
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
Следующие матчи: 29 ноября Нидерланды — Катар (18:00), Эквадор — Сенегал (18:00).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования