ЧМ-2022, турнирная таблица группы B 25 ноября после матчей 2 тура: Англия лидирует, Иран вышел на второе место

25 ноября, 23:58
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе B.
Иран победил Уэльс (2:0), Англия сыграла вничью с США.
|
Группа B
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6-2
|
4
|
2. Иран
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-6
|
3
|
3. США
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
4. Уэльс
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-3
|
1
Следующие матчи: 29 ноября Уэльс — Англия (22.00), Иран — США (22.00).
Методология
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