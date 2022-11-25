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25 ноября, 23:58

ЧМ-2022, турнирная таблица группы B 25 ноября после матчей 2 тура: Англия лидирует, Иран вышел на второе место

Иван Торопцев
Корреспондент
Англия — США.
Фото Reuters
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Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе B.

Иран победил Уэльс (2:0), Англия сыграла вничью с США.

Группа B

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

2

1

1

0

6-2

4

2. Иран

2

1

0

1

4-6

3

3. США

2

0

2

0

1-1

2

4. Уэльс

2

0

1

1

1-3

1

Следующие матчи: 29 ноября Уэльс — Англия (22.00), Иран — США (22.00).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
0
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