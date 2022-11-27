ЧМ-2022, турнирная таблица группы C: Польша лидирует, у Аргентины и Саудовской Аравии по 3 очка

Сегодня, 00:03
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе C.
Польша обыграла Саудовскую Аравию (2:0), Аргентина победила Мексику (2:0).
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Группа C
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Польша
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2
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1
|
1
|
0
|
2-0
|
4
|
2. Аргентина
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-2
|
3
|
3. Саудовская Аравия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-3
|
3
|
4. Мексика
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2
|
0
|
1
|
1
|
0-2
|
1
В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Польша — Аргентина (22:00), Саудовская Аравия — Мексика (22:00).
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