ЧМ-2022, турнирная таблица группы C: Польша лидирует, у Аргентины и Саудовской Аравии по 3 очка

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе C. Польша обыграла Саудовскую Аравию (2:0), Аргентина победила Мексику (2:0). Группа C И В Н П М О 1. Польша 2 1 1 0 2-0 4 2. Аргентина 2 1 0 1 3-2 3 3. Саудовская Аравия 2 1 0 1 2-3 3 4. Мексика 2 0 1 1 0-2 1 В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Польша — Аргентина (22:00), Саудовская Аравия — Мексика (22:00).