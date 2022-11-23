ЧМ-2022, турнирная таблица группы E: Испания и Япония набрали по 3 очка, у Германии — 0

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе E. Германия проиграла Японии, Испания разгромила Коста-Рику. Группа E И В Н П М О 1. Испания 1 1 0 0 7-0 3 2. Япония 1 1 0 0 2-1 3 3. Германия 1 0 0 1 1-2 0 4. Коста-Рика 1 0 0 1 0-7 0 Следующие матчи: 27 ноября Япония — Коста-Рика (13:00), Испания — Германия (22:00), 1 декабря Япония — Испания (22:00), Коста-Рика — Германия (22:00).