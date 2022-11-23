ЧМ в Катаре — ни дня без сенсации! — Live в 21:00

Обсуждаем неоднозначные результаты фаворитов на чемпионате мира в Катаре.

Связываемся с Игорем Рабинером, который сегодня побывал на матче сборных Германии и Японии, а также со знаменитым арбитром Михаилом Вилковым.