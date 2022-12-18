CNN: офис Зеленского критикует ФИФА за отказ показать видеообращение перед финалом ЧМ-2022

Офис Владимира Зеленского критикует ФИФА за отказ показать его видеообращение перед началом финала чемпионата мира в Катаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN. ФИФА проинформировала украинские власти о том, что считает видеообращение политически ангажированным.

В пятницу глава международной федерации Джанни Инфантино на пресс-конференции заявил, что футбольное поле — это не место для политических акций и протестов.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил», начало встречи — в 18.00 по московскому времени.