ЦСКА отреагировал на вылет Испании с ЧМ-2022 фото с Акинфеевым

Футболисты сборной Марокко в серии пенальти обыграли команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:0.

ЦСКА отреагировал на вылет Испании с ЧМ-2022 фото с голкипером Игорем Акинфеевым.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании на стадии 1/8 финала уступила в серии пенальти команде России (1:1, по пен. 4:3). Тогда ворота российской команды защищал именно Акинфеев.