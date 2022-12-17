ЦСКА поздравил Влашича и Олича с бронзовыми медалями ЧМ-2022

Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила команду Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

ЦСКА поздравил бывших представителей московской команды, полузащитника Николу Влашича и члена тренерского штаба Ивицу Олича, с бронзовыми медалями ЧМ-2022.

В составе сборной Хорватии шесть матчей на чемпионате мира в Катаре также провел защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4).