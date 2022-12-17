Далич: «Думаю, что Лука Модрич останется с нами надолго»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал информацию о том, что полузащитник Лука Модрич пока не собирается завершать карьеру в национальной команде.

«Некоторые люди могут подумать, что для него это конец, но я думаю, что Лука Модрич останется с нами надолго. Он наш капитан, наш лидер, и все следуют за ним. Он фантастически хорошо сыграл на этом турнире. Ему 37 лет, но он играет как 25-летний игрок. Я очень доволен им, он заслуживает этого трофея», — приводит Daily Mail слова Далича.

Сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В финале ЧМ-2022 встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Матч пройдет 18 декабря.